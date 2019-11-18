أخبار مصر | نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس يكشف خططه المستقبلية بعد الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس يكشف خططه المستقبلية بعد الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد منصور الشبراوي نائب رئيس اتحاد جامعة عين شمس بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، بأنه انضم للنشاط اتحاد طلاب الجامعة منذ خمس سنوات، وآخر ثلاث سنوات، تولى مقعد رئيس اتحاد الكلية.



وكشف "الشبراوي" في تصريحات لـ"الفجـر"، عن أهدافه العامة المقبلة، والتي تتمثل في مشاركته بالنشاط الطلابي، من أجل توفير بيئة مناسبة للطلاب، من خلال الأنشطة المتنوعة الرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والأسر والجوالة والخدمة العامة، لافتًا إلى أنه سيتم إقامة العديد من الورش الجديدة، من خلال توفير مدربين لجميع الأنشطة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أنه سيتم دمج الطلاب الوافدين مع طلاب الجامعة، والعمل على توفير بيئة ملائمة للطلاب، وحل المشاكل الشائعة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المجالات، وأيضًا الاهتمام بالطلاب الموهوبة بتأليف القصص والشعر، وعمل ورش خاصة لهم لتنمية مواهبهم.

وعلى مستوى اللجنة العلمية، أكد "الشبراوي" أنه سيعمل على الاهتمام بالاختراعات والمسابقات العلمية بين الطلاب، وعمل بعض الكورسات للتأهيل لسوق العمل.

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وعلى مستوى اللجنة الاجتماعية، كشف أنه سيقوم بتنظيم عدد من الحفلات والرحلات الترفيهية عن الطلاب.

وفيما يخص اللجنة الرياضية، لفت إلى اهتمامه بالرياضيين من الطلاب بالجامعة بمختلف الرياضات والأنشطة، بالإضافة إلى الاهتمام بكل الأسر وتشجيعهم، فيما يخص لجنة الأسر.

وتابع: "أما على مستوي اللجنة الفنية، لدينا مواهب كثيرة، سيتم الاهتمام بها، وعمل ورش عمل مختلفة لهم، المجلس مكون من 16 شخصًا من الشباب، ومن بينهم 5 فتيات، وهذا يدل على توليهم مناصبن قريبًا، واكتساح مقاعد الشباب في الانتخابات".

وكانت جامعة عين شمس، كشفت عن نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي بجامعة عين شمس، برئاسة برئاسة عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالب محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيسًا للاتحاد و نائبه أحمد منصور الشبراوي كلية الصيدلة الفرقة الرابعة.

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب، وأن يكون العمل العام جزءً من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة.