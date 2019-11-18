أخبار مصر | من الواحات.. معبد الإسكندر الأكبر شاهدًا على التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الواحات.. معبد الإسكندر الأكبر شاهدًا على التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي هذا السياق قالت الدكتورة فاطمة عبد الرسول مفتشة حفائر بالواحات البحرية، وباحثة دكتوراه في الأثار المصرية القديمة، إن الواحات البحرية تضم عددًا من المعابد التي ترجع إلى العصر اليوناني روماني والتي تمثل مبان أثرية نادرة جديرة بالملاحظة وهي تعتبر نوعاً من المعابد النادرة التي بقيت لمن شيدت لهم (الإسكندر الأكبر- بس- هيراكليس).
معبد الإسكندر
وأضافت عبد الرسول للفجر أن لدينا معبد الإسكندر الأكبر وهو من أهم المعابد التي تم العثور عليها في الواحات البحرية فهو الوحيد الذي تم تكريسة للإسكندر ولم يتم العثور في مكان آخر بمصر على معبد تم تكريسة خصيصاً لهذا الملك المقدوني، الذي يمثل فترة هامة من فترات التاريخ المصري، ويقع المعبد في منطقة تسمى عين التبنية على بعد 5 كم جنوب غرب مدينة القصر بالواحات البحرية.
وتابعت: اكتشف المعبد الدكتور أحمد فخري عام 1939 م وتحديدًا عن أجزاء المعبد الأساسية، إلا أن الكثير من الحجرات لم يتم الكشف عنها إلا من خلال بعثة الدكتور زاهي حواس التي أتمت اكتشاف المنطقة بالكامل في عام 1994م.
وأضافت عبد الرسول أن ما يلفت النظر ويثير الدهشة هو تجاهل آثار منطقة الواحات البحرية لفترة طويلة من الزمن بعد زيارات وحفائر الدكتور أحمد فخري الاستكشافية في النصف الأول من القرن العشرين إلى أن عاد إليها الاهتمام مؤخرًا عالم الآثار الدكتور زاهي حواس فالواحات البحرية منطقة غنية بالعديد من الآثار التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.
لماذا بنى الإسكندر معبدًا بالواحات؟
وأشارت عبد الرسول إلى أنه تم العثور على عدد من الخراطيش والتي من خلالها تبين أن المعبد تم تكريسة للإسكندر الأكبر، ويوجد منظر يمثل الإسكندر وهو يقوم بتقديم القرابين للمعبودات.
واتجاه مدخل المعبد إلى الجنوب بينما كان مدخل معبد المعبود بس إلى الشمال ولعل هذا يحدد اتجاه الرياح وخاصة في معابد الصحراء، حيث يتم بناء المدخل في اتجاة الرياح وليس ضدها مما جعل المدخل هنا إلى الجنوب ومعبد بس إلى الشمال.