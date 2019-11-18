أخبار مصر | من الواحات.. معبد الإسكندر الأكبر شاهدًا على التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الواحات.. معبد الإسكندر الأكبر شاهدًا على التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد الواحات البحرية من أجمل المناطق في مصر، والتي تزخر بالكثير من المناظر والمناطق الطبيعية، كما تضم عدد من الأثار التي تحكي تاريخ مصر عبر العصور.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة فاطمة عبد الرسول مفتشة حفائر بالواحات البحرية، وباحثة دكتوراه في الأثار المصرية القديمة، إن الواحات البحرية تضم عددًا من المعابد التي ترجع إلى العصر اليوناني روماني والتي تمثل مبان أثرية نادرة جديرة بالملاحظة وهي تعتبر نوعاً من المعابد النادرة التي بقيت لمن شيدت لهم (الإسكندر الأكبر- بس- هيراكليس).

معبد الإسكندر



وأضافت عبد الرسول للفجر أن لدينا معبد الإسكندر الأكبر وهو من أهم المعابد التي تم العثور عليها في الواحات البحرية فهو الوحيد الذي تم تكريسة للإسكندر ولم يتم العثور في مكان آخر بمصر على معبد تم تكريسة خصيصاً لهذا الملك المقدوني، الذي يمثل فترة هامة من فترات التاريخ المصري، ويقع المعبد في منطقة تسمى عين التبنية على بعد 5 كم جنوب غرب مدينة القصر بالواحات البحرية. وأضافت عبد الرسول للفجر أن لدينا معبد الإسكندر الأكبر وهو من أهم المعابد التي تم العثور عليها في الواحات البحرية فهو الوحيد الذي تم تكريسة للإسكندر ولم يتم العثور في مكان آخر بمصر على معبد تم تكريسة خصيصاً لهذا الملك المقدوني، الذي يمثل فترة هامة من فترات التاريخ المصري، ويقع المعبد في منطقة تسمى عين التبنية على بعد 5 كم جنوب غرب مدينة القصر بالواحات البحرية. وتابعت: اكتشف المعبد الدكتور أحمد فخري عام 1939 م وتحديدًا عن أجزاء المعبد الأساسية، إلا أن الكثير من الحجرات لم يتم الكشف عنها إلا من خلال بعثة الدكتور زاهي حواس التي أتمت اكتشاف المنطقة بالكامل في عام 1994م. Advertisements وأضافت عبد الرسول أن ما يلفت النظر ويثير الدهشة هو تجاهل آثار منطقة الواحات البحرية لفترة طويلة من الزمن بعد زيارات وحفائر الدكتور أحمد فخري الاستكشافية في النصف الأول من القرن العشرين إلى أن عاد إليها الاهتمام مؤخرًا عالم الآثار الدكتور زاهي حواس فالواحات البحرية منطقة غنية بالعديد من الآثار التي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

لماذا بنى الإسكندر معبدًا بالواحات؟