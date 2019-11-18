شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: تركيا وإيران والإخوان يعملون بنفس الأيدولوجية وعلاقتهم مشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف عبدالقادر، الباحث في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إن تعاون الإيراني التركي الإخوان في ملف دعم الإرهاب شيء متوقع وطبيعي جدًا، حيث إن الثلاثة يعملون بنفس الأيديولوجية، موضحًا أن الإخوان وتركيا وإيران يقوموا بتأييد الإسلام السياسي ومصالحهم واحدة، فالتعاون بين الثلاثة أطراف ليس بجديد وقائم بالفعل.

وأضاف «عبدالقادر»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه ربما يدعوا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف من هذا الدعم التركي للجماعات الإرهابية، وكذلك موقف من كافة الدول الداعمة للإرهاب، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني سينظر في كافة الاتهامات الموجهة لتركيا، كونها أكثر دولة تدعم الإرهاب.

وأشار الباحث في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى أنه من المتوقع زيادة العقوبات على تركيا في الكثير من المجالات، كما أن الاتحاد الاوربي قائم بالعفل بتعيين لجنة لبحث العقوبات وتحديد الاشخاص والكيانات والمنظمات التركية التي سيتم عقوبتها بالفعل بالفترة القريبة.