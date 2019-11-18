شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنهي استعداداتها لانطلاق مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، استعداداتها النهائية لانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي ستنطلق غداً الثلاثاء، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، حيث تم التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة في المبادرة من أطباء وتمريض ومدخلي البيانات على برنامج قياس السمع وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة، وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، كما تم الانتهاء من تدريب 150 متدربا بنطاق دائرة المحافظة على أجهزة قياس السمع من خلال مهندسي الشركة الموردة للأجهزة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 2 مليون و600 ألف طفل على مستوى الجمهورية، وفحص جميع الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى 28 يوما، وأن العمل سيتم بمحافظة الشرقية في 150 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعة لـ19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها.