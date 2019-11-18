شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يفوز بالمركز الثاني في مسابقة «جاك ما» لرواد أعمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«علوم وطب وتكنولوجيا وتغذية» كانت تلك أبرز المواضيع التي حرص شباب إفريقيا على إقامة مشاريعهم الناشئة بها لمساعدة القارة السمراء، والتقدم بتلك المشاريع الرائدة لمسابقة رواد أعمال إفريقيا تحت رعاية رجل الأعمال الصيني «جاك ما»

وأقيمت فعاليات الحدث النهائي للمسابقة في مدينة أكرا عاصمة غانا، حيث قام أفضل عشرة متسابقين من أصل 10 آلاف، بعرض أعمالهم مباشرة على لجنة تحكيم مكونة من 4 خبراء مرموقين هم جاك ما، مؤسس مجموعة على بابا ومؤسسة جاك ما؛ وستريف ماساوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Econe، وايبوكون أواسيكا، رئيس مجلس إدارة بنك فيرست النيجيري ومؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة The Chair Centre Group؛ ووجو تساي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة على بابا.

وحصل الدكتور عمر صقر، مصري الجنسية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة العلمية Nawah-Scientific على المركز الثانى، حيث حصل على جائزة قدرها 150 ألف دولار أمريكى.

وتأسست «نواة» عام 2015 عبر مجموعة من المساهمين المهتمين بالعلم، وهي تقوم على توفير البنية التحتية اللازمة وتوفير الوقت والجهد لإجراء البحث العلمى بهدف تقديم خدمات في هذا المجال الذي يشهد قصورًا في السوق المحلية.

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وحصلت النيجيرية تيمي جيوا توبسون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بنك الحياة» على المركز الأول، بجائزة قدرها 250 ألف دولار أمريكى، وبنك الحياة يساعد المستشفيات والمراكز الطبية في نيجيريا على الوصول إلى المعدات الطبية اللازمة والدم عن طريق التوصيل السريع عن طريق عدة وسائل آخرها بالـ«درون».

أما المركز الثالث فكان من نصيب كريستيل كويزيرا، مؤسسة Water Access Rwanda المشروع الرائد لتنقية المياه في روندا، وكانت قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكى.

وحصل المتسابقون الـ7 الباقون على مبالغ متساوية قدرها 65 ألف دولار أمريكي، ولم يكن صقر المصري الوحيد المتأهل لأفضل 10 مشاريع حيث كان وليد عبدالرحمن مؤسس ومدير شركة MUM من ضمن التصفيات النهائية وحاز على مبلغ الـ65 ألف دولار.

وفى تصريح لجاك ما، مؤسس مجموعة على بابا ومؤسسة جاك ما قال «رواد الأعمال الأفارقة هم أبطال القارة السمراء، يجب أن يكون الفائزون النهائيون في مسابقة أبطال الأعمال في أفريقيا مصدر إلهام للقارة الأفريقية وللعالم كله، لقد نظروا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعاتهم، ورأوا فيها فرصًا عظيمة»، وأضاف ما «لدي اعتقاد راسخ أن الأبطال من رواد الأعمال، مثل هؤلاء المتسابقين النهائيين، سيغيرون من ثقافات الشركات العالمية التي تقود النمو الشامل والفرص المتاحة للقارة، فالجميع فائز الليلة».

وشهد الحفل الختامي حضور الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، الذي توجه في كلمته بالشكر لرجل الأعمال الصيني على دعمه للقارة السمراء، فيما شهد الحفل أيضا وجود الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون.

ومبادرة رواد أعمال أفريقيا هي مبادرة رائدة لمؤسسة جاك ما، تم إنشاؤها بواسطة رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة على بابا للتجارة الإلكترونية، وذلك بعد رحلته الأولى إلى أفريقيا في عام 2017، حيث تهدف الجائزة إلى دعم وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة، لبناء اقتصاد مستقبلي شامل وأكثر استدامة. وقد تقدم للمسابقة في دورتها الأولى ما يقرب من 10 آلاف من رواد الأعمال الأفارقة يمثلون 50 دولة عبر القارة السمراء. ومن جانبها، تلتزم مؤسسة جاك ما باستمرار مسيرة المسابقة لمدة 10 سنوات حتى العام 2028.