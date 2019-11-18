شكرا لقرائتكم خبر عن «القانون يتحدث».. نشاط طلابى يؤهل طلاب الحقوق لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«القانون يتحدث»، نشاط بدأه مجموعة من طلاب حقوق على مستوى كليات مصر منذ عدة سنوات، وفى فترة قليلة استطاع هذا النشاط بمجهودهم أن يثبت نفسه، ويحقق أهدافه، ويتحول لأول وأكبر مؤتمر قانونى يحدث سنويًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مُهتم بشؤون القانون ودارسيه والعاملين به، والمقرر إقامة الدورة الخامسة منه على التوالى فى نهاية الشهر الجارى.

2015 كانت البداية الفعلية لمؤتمر «القانون يتحدث»، بينما قبلها فى 2014 تحديدًا كان النشاط موجودًا على أرض الواقع، وكان نتاجه يخرج فى شكل مجلة «the law magazine»، على يد مجموعة من طلاب وخريجى الحقوق، والتى تصدر بشكل موسمى، بواقع 4 مجلات سنويًا، وتحتوى على حوارات مع أبرز الشخصيات القانونية، بجانب خبرات لخريجى كليات حقوق ورجال القانون ومواضيع مهمة تخص مختلف القضايا والمواضيع القانونية.

تأسست «law talks»، على يد زياد على، شاب عشرينى، محامٍ وخريج حقوق عين شمس، ثم توسع الموضوع ليضم عشرات الطلاب من مختلف كُليات الحقوق على مستوى مصر، سواء الجامعات الخاصة أو الحكومية، والهدف الرئيسى لها نقل خبرات رجال القانون والمستشارين والقضاة، وأساتذة الجامعات، وحديثى التخرج أيضًا، وذلك لتوعية الطلاب بالحياة القانونية فى مصر على أرض الواقع.

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وقالت ندى نبيل، من مُنظمى «القانون يتحدث»: «هدفنا مساعدة الطلاب والمبتدئين على الاندماج فى المجتمع القانونى مع تأهيلهم لسوق العمل». وعلى مدار السنوات الماضية للمؤتمر، كان يضم فى كل دورة له عدة ورش قانونية وحقوقية يُناقش فيها أهم القضايا الشائكة، بجانب مناقشات مفتوحة بين الطلاب وكبار رجال القانون.

وأضافت: «فى فعاليات كتير بتكون موجودة فى المؤتمر كل سنة، وبيشارك فيها كبار رجال القانون فى مصر، سواء فى مجال الاستثمار أو البترول أو الميديا، والسنة دى هيكون فى ورش أكتر عن السنوات الماضية».

بينما قال عُمر مجدى، أحد أعضاء الفريق: «المؤتمر ده مهم جدًا فى أنه بيجمع كل دارسى الحقوق والمهتمين بالقانون وبيشاركوا خبارتهم وأسئلتهم».

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الخامسة للمؤتمر فى الـ 29 من نوفمبر الجارى، فى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.