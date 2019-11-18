شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة شعبية ورسمية لشهيد الجيش بمسقط رأسه بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر سنجاب، التابعة لمركز تمي الأمديد، اليوم، جنازة الشهيد مجند أحمد السيد سالم عبدالعال، 20عاما، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء.

وتقدم الجنازة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، المقدم تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء صبري عبده، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، والعميد أشرف فاضل، مندوبا عن قيادة الجيش الثاني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجموع غفيرة من المواطنين وسط أسرة وزملاء الشهيد.

ووقف طلاب المدرسة الإعدادية في صفين متوازيين في انتظار وصول جثمان الشهيد إلى القرية، وسط حالة من الحزن الشديد، بينما تسابق زملاء الشهيد وأصدقاؤه في حمل الجثمان وسط حالة من الغضب ومطالبات بالقصاص من الإرهابيين القتلة، بينما انهارت والدته وأشقاؤه في وداع جثمان الشهيد الوداع الأخير.

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وأكد محمد أحمد من شباب القرية أن الشهيد خطب إحدى الفتيات من قرية «العميد» منذ شهر فقط وكان يستعد للزواج عقب انتهاء فترة تجنيده، وقال: «الشهيد كان أكبر أشقائه وكان يساعد والده في فترة الإجازة وكان محبا للحياة ويستعد للزواج، كما أنه كان محبوبا من جميع أهالى القرية وصدم الجميع بخبر استشهاده بسيناء».

وقدم المحافظ واجب العزاء في دار المناسبات، وقال في بيان صحفي «إننا نعزي أنفسنا وأهلنا في وفاة شهيد القوات المسلحة والتي تقدم كل يوم الشهداء فداء للوطن وللشعب المصري العظيم».

وأضاف: «لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن ولن نترك دم الشهداء يذهب هباء وسنقتص من المجرمين والجماعات الإرهابية، والقوى الظلامية لن تنال منا ولن تعوق مسيرة النهضة والتنمية التي بدأها الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

وأكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذين لا وطن ولا دين لهم، وتابع: «نحن نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن ولا ننسى أبناءنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي».

ووجه محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر سنجاب الإعدادية تخليدا لذكراه.

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية

جنازة شعبية ورسمية لشهيد القوات المسلحة بالدقهلية