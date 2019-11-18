السفير المصرى ببغداد يبحث مع رئيس تيار الحكمة التطورات فى العراق والمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير المصري لدى بغداد علاء موسى، اليوم الاثنين، مع رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة الإقليمية.
وأكد الحكيم - خلال اللقاء وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أهمية العلاقة بين بغداد والقاهرة لما فيه مصلحة البلدين واستقرار المنطقة بحكم عمق البلدين الحضاري ومساحة التأثير الإيجابي لهما في المنطقة، فضلا عن المصالح المشتركة ونقاط الالتقاء بين البلدين.
وحول تطورات الأوضاع في العراق، أكد الحكيم أن التظاهرات التي يشهدها العراق في الوقت الراهن جزءا من المشهد الديمقراطي الذي تعيشه البلاد بعد عام 2003، وأهمية الاستجابة للمطالب على وفق الأولويات والمسئوليات، سواء كانت مسئولية الحكومة أو مجلس النواب أو السلطة القضائية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، أشار الحكيم إلى أهمية الحوارات لتلافي الخلافات باعتبار أن أمن المنطقة هو مسئولية الجميع.
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