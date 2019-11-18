شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشدد على التصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنها أصدرت تعليمات مشددة بالتصدي وبكل حسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بعمل حملة مكبرة استهدفت إزالة مبنى مكون من طابقين على مساحة ٢٠٠م٢ مقام على أرض أملاك دولة بتل وردة بمنطقة شطا، حيث تمت الإزالة نهائيا بحضور مسؤولي الوحدة المحلية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة بإزالة سور تم بناؤه بالمخالفة بطول ٢٢٠٠ متر بحوض سفاجا بقرية البستان، وقامت الوحدة أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين فور الانتهاء من أعمال الإزالة.