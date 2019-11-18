أخبار مصر

محافظ دمياط تشدد على التصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة

0 نشر
عماد الشاذلي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشدد على التصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنها أصدرت تعليمات مشددة بالتصدي وبكل حسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بعمل حملة مكبرة استهدفت إزالة مبنى مكون من طابقين على مساحة ٢٠٠م٢ مقام على أرض أملاك دولة بتل وردة بمنطقة شطا، حيث تمت الإزالة نهائيا بحضور مسؤولي الوحدة المحلية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الوحدة بإزالة سور تم بناؤه بالمخالفة بطول ٢٢٠٠ متر بحوض سفاجا بقرية البستان، وقامت الوحدة أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين فور الانتهاء من أعمال الإزالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ دمياط تشدد على التصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا