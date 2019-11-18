شكرا لقرائتكم خبر عن عُمرها 5 سنوات.. تفاصيل القضاء على أكبر بؤرة تلوث في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت المبادرة المجتمعية لنظافة كوم أمبو فى أسوان بالتعاون مع الوحدة المحلية للمدينة فى القضاء على أكبر بؤرة تلوث بوسط مدينة كوم أمبو بعد أن نجحت المبادرة فى رفع 20 ألف طن من تراكمات القمامة بمقلب المطحن، التى استمرت 5 سنوات.

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وقال النائب السابق أحمد الكاجوجى، صاحب المبادرة، إن المبادرة تأتى ضمن المشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية، حيث تم رصد نصف مليون جنيه لتوفير معدات وسيارات لنقل القمامة للقضاء على مشكلة التلوث الناتجة عن وجود مقلب قمامة المطحن الذى يمثل محطة وسيطة لتجميع القمامة بمدينة كوم أمبو وسط الكتلة السكنية والتى تراكمت على مدار سنوات لتمثل بؤرة تلوث بيئى وصحى لأهالى المدينة نتيجة الحرائق المتكررة والروائح الناتجة عن تجمع آلاف أطنان القمامة.

من جانبه، قال أشرف العمدة، نائب رئيس مدينة كوم أمبو، إن الوحدة المحلية دعمت المبادرة بعدد من العاملين والمعدات تشجيعا لدور المشاركات المجتمعية لرفع أكثر من 20 ألف طن قمامة، بعد رصد المبادرة 500 ألف جنيه للقضاء على مشكلة التلوث البيئى والصحى بالمنطقة والناتج عن تراكمات القمامة بمحطة التجميع بمنطقة المطحن ونقلها إلى المدفن الصحى بمنطقة وادى علاقى لمسافة 70 كيلو للتخلص من أطنان القمامة المتراكمة فى هذه المنطقة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هناك مدفنًا صحيا بمنطقة بلانة بمركز نصر النوبة كان مخصصًا لتجميع القمامة، إلا أنه توقف بعد اعتراض بعض أهالى بلانة على إلقاء المخلفات فى هذه المنطقة منذ 5 سنوات، ما اضطر الوحدة المحلية إلى تجميع القمامة بهذه المنطقة كبديل ما تسبب فى تراكم هذا الكم الهائل من القمامة فى المحطة الوسيطة بمنطقة المطحن.