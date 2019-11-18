شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة البلغارية تزور منطقة الأهرامات ومجمع الأديان بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة السياحة، صباح اليوم، بتنظيم زيارة لوزيرة السياحة البلغارية نيكولينا انجلكوفا، والوفد رفيع المستوى المرافق لها من دولة بلغاريا، بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش الزيارة الحالية التي تقوم بها لمصر.

بدأت الزيارة اليوم بجولة داخل الهرم الأكبر خوفو، كما زارت منطقة البانوراما، وتمثال أبوالهول حيث حرصت الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبوالهول.

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وأعقب ذلك تنظيم جولة أخرى للوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها في مجمع الأديان بمصر القديمة، حيث زارت المعبد اليهودى وكنيسة أبوسرجة والكنيسة المعلقة، كما قامت مساء أمس بزيارة المتحف المصرى بالتحرير.

وخلال هذه الجولة، أعربت وزيرة السياحة البلغارية عن انبهارها بالثقافة والحضارة المصرية العريقة، واعجابها بالأهرامات الثلاثة التي تعد من عجائب الدنيا القديمة، مقدمة الشكر للدكتورة رانيا المشاط ولفريق عمل وزارة السياحة على تنظيم هذه الزيارة الرائعة وحفاوة الاستقبال.

وأشارت إلى أن هذه هي زيارتها الأولي لمصر، مؤكدة على أنها لن تكون الزيارة الاخيرة وأنها ستقوم بزيارة سياحية لمصر مرة أخرى للاستمتاع بآثار مصر والتعرف اكثر على حضارتها الفريدة، وزيارة المدن السياحية المصرية المختلفة.

وأشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية اللقاءات والمناقشات المثمرة التي تمت خلال زيارتها لمصر والتى من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وخاصة لما تمثله هذه الصناعة الحيوية من أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلدين.