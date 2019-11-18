شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: تنمية الموارد الذاتية للجامعات انعكست إيجابًا على منتسبي المجتمع الأكاديمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا مع رؤساء الجامعات، اليوم الاثنين، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع نجاح الجامعات الحكومية في تنمية مواردها الذاتية خلال الفترة الماضية بما أسهم في الموافقة رسميا على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بالبندين أولا وثانيًا من المادة 287، والمواد 288 و289 والبند أ من المادة 290، والفقرة الأولى للمادة 293 والمواد 294، 295، 301، 301 مكرر، وهى المواد المعنية بزيادة المكافآت الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، ومكافآت أعضاء اللجان العلمية الدائمة وأعضاء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما تضمنت التعديلات زيادة مكافآت الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين والموظفين والعاملين بالجامعات.

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كما أحاط وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات بالموافقة رسميا على صرف الزيادة الجديدة لبدل الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية وجامعة الأزهر.

وأكد الوزير على التزام كافة الجامعات بصرف الزيادة في المكافآت المشار إليها، والتى ترتبط بأداء مهام محددة.

كما أحاط وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بالموافقة على دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، مع التوجيه باستمرار جهود توفير الأرصدة المطلوبة لدعم الصندوق خلال الفترة القادمة اعتمادا على الموارد الذاتية للجامعات.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة زيادة الاهتمام خلال الفترة القادمة بملف الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات.

وحث وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح في تنمية الموارد الذاتية للجامعات خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات.