شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا فنان وبنام بالنهار».. أول تعليق من والد أطفال «بير السلم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المطرب الشعبي شادي الأمير على واقعة ترك أبنائه على سلم منزله بعدما تركتهما طليقته، قائلًا: «كنا في مسكن الزوجية بالغربية في طنطا، ولما حدثت خلافات ما بيننا من سنتين تركت المحافظة وانتقلت للإسكندرية، والأولاد الآن في حضانة الأم».

وتابع في مداخلة هاتفية لقناة «إم بي سي مصر»، أن «الخلافات حدثت بسبب زواجي من سيدة أخرى، وزوجتي السابقة لديها 3 أبناء آخرين من زوجها الأول المتوفى، وتنازلت عنهم أيضًا لأعمامهم عند زواجنا، وكنا نعيش دون مشاكل، وبمجرد إنجاب شادي، طالبتني بالعيش معها فقط، وترك زوجتي الأولى».

وأردف: «بدأت تعمل تقارير طبية كيدية ضدي، ومحاضر والتحقيقات أثبتت أنها كيدية، وتم التدخل من جانب رئيس مباحث طنطا للصلح بيننا، وعضو مجلس الشعب السابق».

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واستكمل: «مكثنا سويًا لمدة أسبوع وبدأت الخلافات مرة أخرى معي، وطالبتني بالإقامة معها بشكل دائم، وترك زوجتي الأولى وأولادي الآخرين، وأهلها أنفسهم تبرأوا منها».

وأكد أنها «للمرة الثالثة تلقي أولادي شادي ويزن في بير السلم بشهادة الجيران، ولم أعلم بالخبر، لأني فنان وأنام بالنهار وأسهر بالليل، وتحركت مع والدتي لأخذ أطفالي من دار الرعاية، ولكن اكتشفت أن الطفل الثاني (يزن) غير مسجل».

وتابع: «الأطفال كانوا مع أمي، وصباح اليوم الاثنين طلبت أمهم سها النجدة، واتهمتني بخطف الأطفال، وأخذتهم مرة أخرى»، مطالبًا بضم الأولاد لحضانته.