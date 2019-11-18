شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: عودة العمل بنظام القائمة البيضاء بالموانئ قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن أن هناك توجها داخل المصلحة لعودة العمل بنظام القائمة البيضاء داخل الجمرك، إلى جانب العمل بنظام اللجان الموحدة داخل النقاط الجمركية لتقليل وقت الإفراج الجمركى.

وأوضح نجم أن عدد الموظفين المُنتدبين من جهات وهيئات ومصالح أخرى لصالح مصلحة الجمارك يبلغ 1900 موظف، لافتا إلى أن الدرجات المالية المتاحة لديه فى المصلحة تبلغ 775 درجة فقط.

وأوضح نجم أنه تم تنظيم 3 مسابقات لندب هؤلاء الموظفين من جهات عملهم، مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية ترفض ندب موظفيها لمصلحة الجمارك لما يعانوه هم أيضا من عجز ونقص فى العمالة، مضيفا أنه خاطب وزير المالية لنقل المنتدبين إلى المصلحة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة حصيلة الربع الأول من العام المالى 2019/2020 لمصلحة الجمارك المصرية وخطة المصلحة عن التطوير والمتأخرات الضريبية عن ذات السنة، وكذلك متابعة مدى تنفيذ المصلحة لتوصيات اللجنة الفرعية التى وردت بتقريرها عن المشاكل التى تواجه المصالح الإيرادية الضريبية فيما يخصها.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك هو اول رئيس للمصلحة يعمل على نقل الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية للحفاظ على استقرار العمل بالمصلحة.

وبدوره أشار النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو أحد الأزمات التى تواجه الانتدابات بين الجهات وبعضها البعض.