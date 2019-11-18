شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يخطر مصر والدول الأعضاء برفع اسم تونسى داعشى من قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى الجنسية وأحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابى، من قوائم العقوبات التى فرضها مجلس الأمن على الكيانات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.



وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر تم إخطارها رسميا برفع أسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى من قوائم الإرهاب وذلك بعد زوال سبب إدراجه على قوائم الارهاب الدولى وما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إلغاء تجميد أمواله وممتلكاته فى الدول الأعضاء وإلغاء قرار منعه من السفر.

وأكدت لجنة الجزاءات التى عقدت جلستها فى 5 نوفمبر الجارى أنه بعد قيام اللجنة المنشأة بالقرار رقم 1267 لسنة 1999 ، والقرار 2253 لسنة 2015 بالاطلاع على طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات بشأن تنظيمى داعش والقاعدة والمقدمة من مكتب أمين المظالم، قررت اللجنة حذف اسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى الجنسية من مواليد 20 مايو 1969 والذى أدرج على قوائم الإرهاب فى 12 نوفمبر 2003 ثم فى 23 فبراير 2016 .