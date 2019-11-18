شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق رئيس الإمارات وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الامارات، اليوم الاثنين، وفاة الشيخ سلطان بن زايد، شقيق الشيخ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي : بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة بدولة الامارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.