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بدء مباحثات قمة ثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الألماني في برلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة الألمانية ببرلين جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الألماني فرانك فالتر شتينمير.

وكان الرئيس الألماني في استقبال الرئيس السيسي لدي وصوله لمقر الرئاسة الألمانية بقصر Belle Vue.كما سجل الرئيس السيسي كلمة في سجل التشريفات.

ويشارك الرئيس السيسي بعد ذلك في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا. كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الذي يقيمه الرئيس الألماني مساء اليوم لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

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ويشارك الرئيس السيسي غدا الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، على ان يجري مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركيل بعد غد الأربعاء في ختام زيارته الحالية لالمانيا .

 

 

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