شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. السيسي يبحث مع مسئولى مرسيدس بنز تحديث وسائل النقل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ألمانيا على هامش المشاركة فى قمة العشرين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

السيسي يبحث تحديث وسائل النقل الجماعى مع مسئولى مرسيدس بألمانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته ببرلين إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار".

رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل كافة المعوقات لزيادة الصادرات بقطاع الدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع الدواء، وسُبل التغلب عليها وتذليلها، وذلك بحضور وزيرة الصحة والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور تامر محمد عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزيّ، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وزير الكهرباء أمام لجنة الطاقة بالبرلمان: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لمخططات التطوير.. نفذنا 91.3% من مشروعات تدعيم الشبكات بتكلفة 22.3 مليار جنيه.. وتعميم برنامج القراءات الموحد بدءا من إبريل 2020

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دعم القيادة السياسية للتطوير الذي يحدث في قطاع الكهرباء بشكل "غير مسبوق"، سواء فيما يتعلق بمجالات الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مشيراً إلى أن التطورات التى شهدها القطاع أدت إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط .

السيسي لوفد الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية: يجب مراعاة التحديات الكبيرة من جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة.. الرئيس: مهتمون بالتعاون مع الشركات الألمانية فى المجالات العسكرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون فى مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين ولاستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة، بما فى ذلك التعاون فى المجالات الأمنية والعسكرية فى ظل ما تتمتع الشركات الألمانية فى هذا المجال من خبرات عريقة.

على عبد العال يشن هجوما حادا على مشروع قانون غادة عجمى بشأن الذوق العام

شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة".

تطوير القناة عرض مستمر.. تشهد أكبر نقطة تحول فى تاريخها لتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة.. تطوير 100 كيلو متر طرق ودراسات لإدخال الغاز للمنطقة الاقتصادية.. واتفاقيات استثمارية جديدة نهاية العام

مع مرور 150 عاما على إنشاء قناة السويس، يشهد هذا الممر الملاحى واحدة من أكبر خطط تطويره منذ إنشائه وحتى الآن ليصبح رافدا جديدا من الروافد التنموية للاقتصاد المصرى لعقود مقبلة، ويتحول إلى منطقة جذب جديدة للاستثمارات عن طريق تأسيس مناطق اقتصادية جديدة بالقرب من الممر الملاحى لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشروعات الصناعية، لتحقيق نقلة نوعية تليق بالاستثمارات الواعدة وجواز المرور الجديد نحو مستقبل ملىء بالفرص الاستثمارية.

مصرى يحصل على أفضل جائزة للهندسة بالعالم لعمله فى مجال القطارات السريعة

حصل المهندس حسن إمام على أرفع جائزة مخصصة لمهندسين التخطيط وإدارة المشاريع، وهى الجائزة التى تمنح لأفضل مهندس على مستوى العالم سنويا، تحت عنوانGlobal Project Controls Professional ، وذلك بعد أن شهدت المنافسة النهائية بين المهندس المصرى حسن إمام ومنافسين الأولى تعمل استشاري لمجلس العموم البريطاني والمنافس الثالث يعمل في إحدى كبرى شركات البترول بباكستان.

تفاصيل اتصالات "أبو شقة" لتشكيل التحالف الليبرالى بقيادة "الوفد".. الإعلان عنه فى ديسمبر المقبل.. "بيت الأمة": خطوة هامة تنتظرها الحياة السياسية.. وياسر الهضيبى: التحالف الجديد سيكون انتخابيا ولا يعنى الاندماج

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يقود حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اتصالات مكثفة لتشكيل التحالف الليبرالى الجديد، الذى أعلن عن تشكيله خلال الأيام الماضية، والذى يضم عددا من الأحزاب التى تتوافق مع أيدلوجية الحزب، وذلك ليكون تكتلا انتخابيا يترأسه حزب الوفد، الأمر الذى أكد عليه الحزب أن مصر تحتاج إلى 3 تكتلات قوية فى الحياة السياسية، وذلك للقضاء على ظاهرة 104 أحزاب الموجودين.

الشيخ جابر المبارك الصباح يعتذر لأمير الكويت عن تولى رئاسة الوزراء

اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تولى رئاسة مجلس الوزراء .

4 قتلى و6 جرحى جراء إطلاق نار خلال حفل خاص فى كاليفورنيا

قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون جراء إطلاق نار على حفل خاص في باحة أحد المنازل بمدينة فريسنو فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب وسائل إعلام محلية.

أمير الإرهاب.. قطريليكس: تميم بن حمد مول أنشطة الإرهاب بأكثر من 550 مليار دولار خلال 20 عاما.. قطر تضخ الأموال للسيطرة على الصومال..والمخابرات القطرية اتفقت مع تركيا على افتعال أزمات إعلامية بشأن الرباعى العربى

فضح موقع قطريليكس ممارسات تنظيم الحمدين فى دعم الإرهاب والتطرف لافتا إلى أن تنظيم الحمدين أنفق على أنشطة الإرهاب على مدار العشرين سنة الماضية أكثر من 550 مليار دولار.

شهر المظاهرات يقود لبنان لـ"النفق المظلم".. الخلافات تزيد الغموض حول مستقبل الحكومة الجديدة.. انسحاب الصفدى من المشهد يفاقم الأزمات.. ونبيه برى يحذر: البلد تحول لـ"سفينة تايتانيك".. وسنغرق ما لم نتحرك بشكل عاجل

غموض يتزايد، وآمالاً تتراوح ما بين الصعود والهبوط خلف ستار السلطة وبين جدران دواوين الحكم، وفى الخارج شارع لا يهدأ .. بهذا العبارات يمكن إيجاز المشهد فى بيروت بعد أكثر من شهر كامل من الاحتجاجات، وأفق مسدود بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ، وفشل سيناريو إسناد مهام تشكيل الحكومة الجديدة لوزير المالية الأسبق محمد الصفدي.

الأرصاد: غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل لبرودة ليلا.

فى ذكرى ميلاد النمر الأسود.. منزل أحمد زكى يتحول لمسجد وجمعية خيرية.. صور

هنا فى حى الحسينية واحد من أقدم أحياء مدنية الزقازيق بالشرقية، قبل 70 عاما، وفى منزل صغير شهد ميلاد "النمر الأسود" أحمد زكى، أهم نجوم السينما العربية، الذى عاش فيه سنوات عمرة الأولى ثم انتقل منزل خاله بعد وفاة والده بذات المدنية، حتى انتقل للعيش بالقاهرة بعدما خطفته الفن.

منتخب مصر يواصل خسارة النقاط ويكتفى بالتعادل السلبى أمام جزر القمر فى مباراة متواضعة فنيا

تعادل منتخب مصر سلبيا مع نظيره جزر القمر فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.