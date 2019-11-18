شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: السيسى ورئيس البرلمان الألمانى يبحثان رؤية مصر لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة فى قمة العشرين. الرئيس يلتقى وفد الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية.. السيسى ورئيس البرلمان الألمانى يبحثان الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.. الرئيس يبحث فى ألمانيا مع مسؤولى شركة "مرسيدس" التعاون لتحديث النقل الجماعى أعضاء الوفد الصناعى الألمانى يؤكدون أهمية دور مصر فى تدعيم الاستقرار بالمنطقة الرئيس يلتقى وفد الاتحاد الفيدرالى الألمانى للصناعات الأمنية والدفاعية.. السيسى ورئيس البرلمان الألمانى يبحثان الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.. الرئيس يبحث فى ألمانيا مع مسؤولى شركة "مرسيدس" التعاون لتحديث النقل الجماعى أعضاء الوفد الصناعى الألمانى يؤكدون أهمية دور مصر فى تدعيم الاستقرار بالمنطقة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف فى حوار الملفات الصعبة لـ ”الخليج 365”: فضائيات الجماعات الإرهابية لوثت المناخ الفكرى والثقافى.. الحديث فى الشأن العام بدون علم يضر بالمصلحة الوطنية.. والمتطرفون يفتون دون علم.. الواعظة المفتشة ستحكم السيطرة على المصليات النسائية.. والتحضير لمؤتمر «الشأن العام» مستمر رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل كل المعوقات لزيادة صادرات الدواء.. "مدبولى": نبحث التحديات التى تواجه المستثمرين.. و«المركزى» يوافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر التصدير رئيس الوزراء: مستعدون لتذليل كل المعوقات لزيادة صادرات الدواء.. "مدبولى": نبحث التحديات التى تواجه المستثمرين.. و«المركزى» يوافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر التصدير انطلاق أكبر معاهد علاج الفيروسات الكبدية فى الشرق الأوسط 2020.. إجراء زراعة الكبد للأطفال مجانا Advertisements ترقبوا أقوى ملحق على ”الخليج 365” لمعرض Cairo ict ترقبوا أقوى ملحق على ”الخليج 365” لمعرض Cairo ict هل أهدرت الدولة 60 مليار جنيه فى قناة السويس؟ رئيس البرلمان: أرجو ألا نتدخل فى "السلوك الشخصى".. "عبد العال" يهاجم مشروع قانون غادة عجمى بشأن الذوق العام المنتخب يتعادل مع جزر القمر ويتعثر فى تصفيات أمم أفريقيا.. خمس سنوات من الشائعات وحروب الأرقام المنتخب يتعادل مع جزر القمر ويتعثر فى تصفيات أمم أفريقيا.. خمس سنوات من الشائعات وحروب الأرقام

COVER

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: السيسى ورئيس البرلمان الألمانى يبحثان رؤية مصر لمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.