شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ابنة شهيد شرطة متفوقة: "كان نفسى بابا يشوفنى وأنا رافعة اسمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أسر شهداء الشرطة عند تقديرهم لوزارة الداخلية بسبب حرصها المستمر على الاهتمام بأطفالهم وتكريم المتفوقين منهم.

وقالت إحدى بنات شهداء الشرطة: "كان نفسى بابا يكون معايا وأنا متفوقة ورافعة اسمه".

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ونظمت الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ونخبة من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والامتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة.. حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

وكان لذلك الحفل بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن الحق لكى يأمن الجميع.

يأتى ذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.