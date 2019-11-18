شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر لأئمة "كردستان": الإنسانية بحاجة لدعاة لتصحيح الأفكار المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف اليوم، بأئمة وعلماء "كردستان –العراق"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تعقد بـالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

قال وكيل الأزهر خلال لقائه بالأئمة المتدربين، إن قيمة التسامح التي جاء بها الدين الإسلامى الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها فى جميع أنحاء العالم؛ لا يحتاج إليها المسلمين فقط بل البشرية كلها، مشيرًا إلى أن الإنسانية أحوج ما تكون اليوم إلى مثل هؤلاء الدعاة لتصحيح الأفكار المغلوطة ورفع مستوى الوعى لدى الناس.

وأكد الشيخ صالح خلال اللقاء، أن الأزهر الشريف يهدف من خلال تلك الدورات إلى صقل مهارات المتدربين وتوسيع مداركهم وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعى.

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من جانبه أعرب رئيس الوفد الكردستانى الدكتور عبد الله الويسى، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامى بإقليم كردستان، عن شكره وتقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجهوده المثمرة فى نشر علوم الإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل، ونشر قيم التسامح فى العالم.