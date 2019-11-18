شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تطالب بحملة قومية للتصدى لعصابات التسول وحماية الأطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه ضرورة تبنى حملة قومية لوقف كافة أشكال استغلال الاطفال بالشارع والانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال بلا مأوى تتعاون فيها وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة و الإعلام بحيث يتم توقيف وضبط كل من يستغل طفل فى التسول أو يعرضه للخطر

وأكدت عبداللاه خلال جلسة الحوار التى عقدت اليوم بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع اليونسيف بمناسبة مرور 30 عام على توقيع وثيقة حقوق الطفل أن الكثير من جرائم استغلال الأطفال يتم بشكل علنى فى الشوارع والميادين سواء من خلال عصابات خطف الأطفال أو عصابات استغلال الأطفال بلا مأوى أو حتى من خلال الأهل الذين يستغلون الاطفال فى التسول وهى جرائم يعاقب عليها القانون مشددة أنه بضبط وتوقيف كل من يستغل طفلا فى التسول أو غيره من أشكال الاستغلال يتم الحد من جرائم خطف الاطفال وتعذيبهم وانتهاكهم.

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وشددت الكاتبة الصحفية على ضرورة وجود حملات توعية لتعريف المواطنين بطرق الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر مشيدة بدور هذه الحملات فى التوعية ضد الختان والتنمر.

ومن جانبه، أكد ناصر مسلم ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة أهمية هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه ضمن التوصيات لحماية الأطفال الأكثر عرضة للخطر وذلك لضرورة تكاتف عدة جهات للتصدى لهذه الظاهرة موضحا دور لجان حماية الطفل فى المحافظات ودور خط نجدة الطفل فى التعامل مع الابلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر.

ومن جانبه أكد ناصر مسلم ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة أهمية هذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه ضمن التوصيات لحماية الأطفال الأكثر عرضة للخطر وذلك لضرورة تكاتف عدة جهات للتصدى لهذه الظاهرة موضحا دور لجان حماية الطفل فى المحافظات ودور خط نجدة الطفل فى التعامل مع الابلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر.