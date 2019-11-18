بينهم طالبان.. القبض على المتهمين بـ"التنمر" ضد الطالب الأفريقي بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين الثلاثة بـ"التنمر" ضد طالب أفريقي من جنوب السودان، عن طريق السخرية والاستهزاء منه في فيديو بثوه بموقعي "تيك توك" و"فيسبوك".

وتمكن المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من تحديد هوية المتهمين، الذين ظهروا في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.

وبتقنين الإجراءات، تم توجيه مأمورية ضمت الرواد أحمد شاكر وأحمد حشاد وأحمد عريان ضباط مباحث القسم؛ لضبط المتهمين بعد معرفة أماكن إقامتهم في منطقة حدائق القبة.

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وأكد مصدر أمني أن قوات الأمن ضبطت المتهمين خلال تواجدهم بمحال إقامتهم بمنطقة عزبة مكاوي بدائرة القسم، وتبين أن المتهمين بينهم طالبان بالجامعة وعامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعقيد محمد سمير مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووفق المصدر، عزمت قوات الأمن على التحقق من مقطع الفيديو المتداول لاعتراض شابين طريق طفل يتضح من ملامحه أنه من أصول أفريقية، وتنمرا ضده؛ بسبب لون بشرته السوداء، ومعرفة المنطقة التي تمت فيها الواقعة، تمهيدًا للقبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.