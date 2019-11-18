80% من المخابز توقع على الانضمام لمنظومة الدعم الرقمية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- محمد سامي:

قال عطيه حماد، رئيس شعبة مطاحن القاهرة، إن 1300 مخبزًا بمحافظة القاهرة بنسبة 80% وقعوا على تفويض للمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للانضمام إلى منظومة الدعم الرقمية الجديدة التي تستهدف وزارة التموين تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وأضاف "حماد"، في تصريح خاص لمصرواي، أن المواطن يحصل من منظومة الخبز الجديدة على قيمة دعم الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، مطالبًا أصحاب المخابز في جميع أنحاء الجمهورية الذين لم يوقعوا التفويض للمطاحن بالتوقيع فورًا للانضمام إلى المنظومة.

وتابع: "التفويض البنكي الذي يوقعه صاحب المخبز يتيح لاتحاد البنوك أن يحصل على ثمن الدقيق مباشرة من صاحب المخبز في نهاية يوم العمل، وذلك من أجل توصيله للمطحن، وفي نفس الوقت يتيح لاتحاد بنوك مصر بخصم ثمن القمح لحساب هيئة السلع التموينية من أجل ضخه للمواطن مرة أخرى، حيث ستتيح المنظومة للمواطن حصته من الخبز نقدًا داخل بطاقة التموين، ويخصم صاحب المخبز قيمة رغيف الخبز نقدًا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر لينزل في رصيد صاحب المخبز يوميًا".

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وأشاد "حماد" بالمنظومة الجديدة والتي ستتضن مزايا كبيرة لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين، كما أشاد بالتحول الرقمي الذي تشهده وزارة التموين في زمن قياسي.

ونفى رئيس شعبة مطاحن القاهرة، بشدة تحديد موعد لتطبيق تلك المنظومة، لافتًا إلى أن القرار مرتبط بتحديد المخصصات المالية وفي النهاية الأمر مرتبط بالحكومة والتي ستحدد موعد التطبيق الفعلي.



