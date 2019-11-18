وزير الزراعة يكرم عددا من علماء البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كرم الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 31 شخصية أسهمت في تطوير القطاع الزراعي من رموز العمل في القطاع الزراعي والعلمي بالجامعات المصرية ، وذلك على هامش احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على تأسيس القسم وذلك بحضور الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر.

وضمت قائمة المكرمين 31 شخصية من كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية والصحراء منهم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق والدكتور ماهر والي عميد كلية زراعة الأزهر الأسبق والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء والدكتور نجلاء بلابل رئيس مشروع العفن البني في البطاطس والدكتورة هند عبداللاه وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وعلى هامش الاحتفالية .. قال ابوستيت : إن الاتجاه نحو الزراعة العضوية : يحتاج إلى المزيد من الابتكارات التي تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة..مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع في أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال الهام لمواكبة اهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ علي البيئة واستخدام الاساليب المتطورة لإنتاج صحي وآمن بإنتاجية مناسبة وهو تحد كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التي لا تغطي زيادة الطلب على الغذاء.

Advertisements

وأشار أبوستيت إلى أهمية المكون التدريبي داخل البرنامج التعليمي بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا في آليات التطبيق لكي يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الادوات والامكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.

حضر التكريم الدكتور جمال عبدالحي عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد غانم رئيس القسم والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور محمد الأنصاري ممثلا عن الدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

​