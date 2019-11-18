رئيس جامعة الأزهر يكرم طلاب أصول الدين بالمنوفية ويحذرهم من الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الاثنين، كلية أصول الدين بالمنوفية، للاطمئنان على العملية التعليمية، والمشاركة في تكريم المتميزين من الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز و جيد جدًا.

وحذر رئيس الجامعة خلال لقائه مع الطلاب، من الانسياق وراء الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر على منصات مواقع "التدمير الاجتماعي"، مؤكدا أن الهدف منها نشر الإحباط وبث الطاقة السلبية بين أبناء الوطن.

وطالب المحرصاوي، عمداء وأساتذة الجامعة، بضرورة ربط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري، وذلك لدمج الطلاب بقضايا المجتمع ورفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية، بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

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ودعا رئيس الجامعة، إدارات الكليات بالقاهرة والأقاليم لتنظيم فعاليات وندوات توعوية بهدف تعميق الانتماء وحب الوطن لدى منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات.

ووزع رئيس الجامعة الهدايا الرمزية على الطلاب، وكرم مجموعة من المتفوقين، الذين توجهوا بالشكر والتقدير له، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الأبوية الكريمة.

جدير بالذكر أن أصول الدين بالمنوفية من الكليات المتميزة حيث كانت فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.