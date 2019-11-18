أخبار مصر | تفاصيل الالتحاق بـ "معهد كونفوشيوس" جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الالتحاق بـ "معهد كونفوشيوس" جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس على مساحة 3200 متر؛ لتكون مقرًا لها، وذلك بحضور يانغ شاو قانع المدير الصيني للمركز بالجامعة؛ حيث يعتبر هذا المعهد نواة لنشر اللغة الصينية؛ وذلك ضمن الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس قسم اللغة الصينية.

تم وضع حجر الأساس للمعهد خلال 6 أشهر، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين للتدريس باللغة الصينية من مختلف الفئات والتخصصات.

ةيقدم المعهد دورات لتعليم اللغة الصينية، ومتاح التعليم اللغة الصينية بكافة مستوياتها، من المستوى الأول وحتى المستوى الأخير، فضلًا عن كورسات اختبار الـ HSK من المستوى الأول حتى المستوى السادس.

ويقدم دورات تعليم اللغة الصينية لمختلف الأعمار من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين من كبريات الجامعات الصينية، ويتم التقديم للمعهد عن طريق ملء استمارة التسجيل الإلكترونية على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/pl6zaIFMhRNr3ysM2.