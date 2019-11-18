أخبار مصر | ما هو "معهد كونفوشيوس" بجامعة القاهرة وكيفية الالتحاق؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هو "معهد كونفوشيوس" بجامعة القاهرة وكيفية الالتحاق؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُعد جامعة القاهرة أول جامعة بشمال أفريقيا يتم إنشاء بها معهد كونفوشيوس؛ حيث تم تخريج أول دفعة تعليمية من، في يوم 29 مارس 2008، وأقيم حفل التخرج لأول دفعة يوم 26 يونيو 2008.



تم افتتاح معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة ف شهر إبريل عام 2018، وهو معهد مزود بأحدث معمل للغة الصينية، وعلى مساحة 3500 مترًا، تتوافر به أجهزة للوسائط متعددة التكنولوجيا والسبورات الذكية.

في عام 2012، فازت جامعة قناة السويس بجائزة أفضل معهد كونفوشيوس من بين 350 معهدًا صينيًا، ويعتبر هذا المعهد لتدريس اللغة الصينية، ولإعداد مدرسيين صينية من المصريين، ومن أجل تعريف المصريين الثقافة الصينية من خلال النشاطات المتنوعة.

ماذا يقدم المعهد؟

يقدم المعهد خدمات لتعليم اللغة الصينية، ولتدريب معلمي اللغة ومنح شهادات تأهيل للمعلمين في اللغة الصينية، ويمكن لجميع الطلاب في الجامعات الالتحاق بمعهد كونفوشيوس، من خلال الإعلان السنوي لتلك المعاهد بالصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كيفية التسجيل

يتم تسجيل في المعهد عبر الموقع الرسمي، على أن يتم التسجيل للامتحان عبر الإنترنت ودفع رسومه على الموقع التالي http:www.chinesetest.cn؛ حيث عمل حساب على الموقع، واختيار مكان الاختبار، وملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل، ويجب كتابة رقم الهوية أو رقم جواز السفر كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة، أقل من 100 (خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.

الأوراق المطلوبة والرسوم

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يتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان.

أما عن رسوم الامتحان فهي كالتالي:

المستوى الأول:٢٠٠ جنيه

المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا

المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه

المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا

المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه

المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا

بينما تتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:

المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا

المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا

المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيهًا