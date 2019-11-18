أخبار مصر | "مصر النهاردة" يواصل متابعة اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا بمشاركة الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر النهاردة" يواصل متابعة اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا بمشاركة الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، متابعة اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقدم قراءة تحليلية لمخرجات الاجتماعات، وأهمية اللقاءات التي يجريها الرئيس على المستوى السياسي والاقتصادي.



وتستضيف الفقرة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية السابق، ومحمود زكريا محمود إبراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي.

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كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، كواليس زيارة الوفد الحقوقي المصري إلى جنيف، لعرض تقرير حقوق الإنسان؛ للرد على الأكاذيب والشائعات حول حقوق الإنسان في مصر، وتستضيف الفقرة محمود بسيوني الصحفي بجريدة أخبار اليوم.

يذكر أن البرنامج من تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.