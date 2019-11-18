أخبار مصر | نقابة الصحفيين تستعد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين تستعد لمؤتمر "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب الدكتور ضياء رشوان؛ عرض فيها تنظيم مؤتمر بعنوان "حرية الصحافة في مصر بين الواقع والمأمول"، وذلك بمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.



وقال عمرو بدر إن المؤتمر سيتم عقده على مدار يومين بمقر النقابة، ويتحدث فيه النقيب، وشيوخ المهنة، وأساتذة القانون، وشباب الصحفيين أعضاء النقابة.



واقترح رئيس لجنة الحريات أن يتم تنظيم المؤتمر في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم الاتفاق على عناوين الندوات وورش العمل الخاصة بالمؤتمر، خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، أو فيه جلسة خاصة.