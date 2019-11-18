شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملتقى التوظيف الأول بـ«نوعية المنصورة» وفروعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، ملتقى التوظيف الأول بكلية التربية النوعية بالمنصورة وفروعها «ميت غمر – منية النصر»، بقاعة الدكتور الهلالى الشربينى، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة.

وأكد بيان لجامعة المنصورة أن 17 من الهيئات والمؤسسات الصناعية والشركات المتخصصة في الصناعات الصغيرة شاركت في المؤتمر، منها (مؤسسة شومان، جمعية رجال الأعمال، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جمعية شباب الخريجين بالدقهلية، الإدارة المركزية لخدمات الاستثمار، مبادرة اشتغل فنى، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، مركز التطوير المهنى بالجامعة).

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض للشركات والمؤسسات والهيئات المشاركة.