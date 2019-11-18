شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يكرم 31 شخصية من الأكثر تأثيرًا في القطاع الزراعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من رموز العمل في القطاع الزراعي والعلمي، بالجامعات المصرية، وذلك على هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، بمرور 20 عاما على تأسيس القسم، وذلك بحضور الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبدالحي عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد غانم رئيس القسم، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد الأنصاري ممثلا عن الدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وضمت قائمة المكرمين 31 شخصية من كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية والصحراء، منهم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي عميد كلية زراعة الأزهر الأسبق، والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، والدكتور نجلاء بلابل رئيس مشروع العفن البني في البطاطس، والدكتورة هند عبداللاه وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

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كما شملت القائمة تكريم الدكتور سمير السمان الأستاذ في كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور حلمي أبوالعيش الرائد في الزراعة العضوية وصاحب شركة سيكم للمنتجات العضوية.

وعلى هامش الاحتفالية قال «أبوستيت»، أن الاتجاه نحو الزراعة العضوية، يحتاج إلى المزيد من الابتكارات التي تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة، مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع في أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال الهام لمواكبة أهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة واستخدام الأساليب المتطورة لإنتاج صحي وآمن بإنتاجية مناسبة، وهو تحدي كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد على الزراعة المنخفضة الإنتاجية التي لا تغطي زيادة الطلب على الغذاء.

وأشار «أبوستيت» إلى أهمية المكون التدريبي داخل البرنامج التعليمي بكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا في آليات التطبيق لكي يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الادوات والامكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.

وزير الزراعة يكرم أكثر الناس تأثيرا في القطاع الزراعي علي هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وزير الزراعة يكرم أكثر الناس تأثيرا في القطاع الزراعي علي هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وزير الزراعة يكرم أكثر الناس تأثيرا في القطاع الزراعي علي هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وزير الزراعة يكرم أكثر الناس تأثيرا في القطاع الزراعي علي هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وزير الزراعة يكرم أكثر الناس تأثيرا في القطاع الزراعي علي هامش إحتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر