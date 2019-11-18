شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يزور «أوجتسا الصربية» ويوقع معها اتفاق توأمة اقتصادية وثقافية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، يرافقه سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى، عمدة مدينة «أوجتسا»، «تيهومير بتكوفتش»، حيث تم الاتفاق على إبرام مذكرة توأمة بين المدينتين لتعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى.
وقال «الجويلى» «أن زيارة محافظ أسوان إلى مدينة أوجتسا «غربى صربيا»، شهدت لقاءات متعددة مع المنتجعات الصحية التي تتميز بها المقاطعة، وكبرى الشركات العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والسياحية وقطاع التشييد، مع بحث فرص التعاون مع نظيراتها في أسوان.
كذلك، شهدت الزيارة تفقد لسد «بود جرادوم» الأقدم في أوروبا لتوليد الطاقة الكهرومائية بالاعتماد على نظريات العالم الصربى المشهور«نيكولا تسلا».
وأضاف سفير مصر في بلجراد أن اللقاءات تناولت تبادل الدعوات للمشاركة في الملتقيات الثقافية التي تنظمها المدينتان، خاصة في مجال الخزف والفنون التقليدية والرقص الفلكلورى. وأردف «الجويلى» قائلاً إن الزيارة كانت فرصة أيضاً لإبراز المنتديات التي ستنظمها أسوان مستقبلاً، وأبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والمهرجانات التي تعقد بمناسبة تعامد الشمس على معبدأبوسمبل.
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