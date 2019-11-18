شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات سقوط برج الكهرباء: الضحايا يعملون بشركة مقاولات «تعمل من الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت نيابة أوسيم شمال الجيزة، أمس، لأقوال نحو 15 من شهود العيان والعمال ومقاولين، لشرح ملابسات واقعة انهيار برج كهرباء سقيل، الذى أسفر عن مصرع 5 عمال، وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت التحقيقات بأنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث إلى الآن، وأنه «قضاء وقدر».

وصرحت النيابة، برئاسة المستشار محمد هانى، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام، بدفن جثامين الضحايا دون تشريحها من قبل الطب الشرعى، بعد توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثامين لبيان سبب الوفاة الذى أوضحته المناظرة بأنه إثر إصابات متفرقة بأنحاء الجسد، تنوعت بين تهتك بالرأس، وجروح قطعية، وكسور، وكدمات.

وقال العاملان المُصابان، للنيابة، إنهما وزملاءهما الضحايا كانوا يعملون لفك البرج المُنهار، البالغ ارتفاعه نحو 110 أمتار، وتمكنوا من إحلال مسافة 85 مترًا من البرج، وأن جميعهم سقطوا من ارتفاع 25 مترًا حال استكمال الجزء المتبقى من البرج، ليلقى 5 مصرعهم، متأثرين بالإصابات التى لحقت بهم.

واتهم العمال بموقع الحادث، الذين أدلوا بأقوالهم للنيابة، شركة المقاولات المُنفذة بـ«التقصير والإهمال»، إذ تبين عدم وجود وسائل للأمن الصناعى بموقع العمل، وأن الشركة التى يتبعها الضحايا، هى «شركة من الباطن»، ومالكيها من المنصورة، واستعانت بها شركة المقاولات التى اتفقت معها الشركة المصرية لنقل الكهرباء على إحلال وتجديد أبراج الكهرباء بمنطقة سقيل.

وواجهت النيابة زملاء الضحايا وشهود العيان، بما ورد بأقوال السعيد عبدالمعطى، مقاول بالشركة المنفذة، وشقيقه (مقاول)، وحسن محمد، مُشرف بذات الشركة، حول أسباب الحادث، الذين أكدوا مصرع العمال أثناء عملية الإحلال والتجديد لبرج الكهرباء.

وقال العمال وشهود العيان، للنيابة، إنه ليس هناك أمن صناعى ولا حماية بموقع العمل، وإنهم يعملون بالموقع منذ 10 أيام، ويوم الحادث ارتفعت أصوات الحديد «كان بيتفكك من بعضه»، والحادث لم يستغرق دقائق، وبمجرد أن تعالت أصوات الاستغاثة: «حاسب»، كانت المنطقة كلها «كومة من الحديد أسفلها الجثث»، مشيرين إلى أنه فى بداية الحادث لم يكونوا يعرفون عدد الجثث على وجه التحديد.

وسرد العمال تفاصيل الحادث: «معرفناش نطلع الجثث»، والحماية المدنية لما وصلت للموقع «قطعت الحديد بالصواريخ الكهربائية، لانتشال الجثث من بين الحديد».

وانتهت النيابة لقراراتها باستدعاء المدير المسؤول بشركة كهرباء سقيل، وتشكيل لجنة هندسية والحماية المدنية لإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحادث وبيان أسبابه.

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وانتقلت «المصرى اليوم» إلى مكان الحادث.. كانت عقارب الساعة تشير إلى الواحدة والربع ظهرًا، حيث كان العمال فى محطة توليد كهرباء غرب القاهرة ينهون فترة الاستراحة الخاصة بهم، بينما كان هناك عدد آخر لا يزال معلقًا على أبراج الكهرباء ينهى بعض أعماله.

تجمعوا من محافظات مختلفة بحثًا عن لقمة العيش، يعيشون فى مساكن بالإيجار بجوار المحطة، ويسافرون إلى محافظاتهم مع نهاية كل أسبوع.

فوجئ عمال الشركة بسماع دوى صوت أشبه بالانفجار، وتصاعد سحابة أتربة كبيرة تدخل عليهم أماكن الاستراحة الخاصة بهم، فعلموا أن برج الكهرباء القديم قد سقط، لكنهم لم يعلموا أن زملاءهم كانوا مازالوا يعملون هناك، وتوفى منهم البعض وأصيب البعض الآخر.

بدأت المحطة منذ شهر تقريبًا فى بناء برج كهرباء جديد بديلًا عن القديم، وذلك بسبب المبنى المجاور للبرج القديم، كانت به عمليات حفر، وبدأ فى الميل، فقررت وقف العمل به وهدمه واعتماد العمل على البرج الجديد.

وبالفعل بدأت أعمال هدم البرج منذ أسبوع تقريبًا، لكن البرج سقط فجأة وكان يعمل عليه عدد كبير من العمل، على ارتفاع 25 مترًا، تابعين لشركة مقاولات كهرباء T & Energy، توفى منهم 5 أشخاص، «كريم محمد إبراهيم» ٢٨ سنة، و«أحمد إبراهيم مدين»، ٢٢ سنة، و2 من مدينة دشنا بمحافظة قنا «أبوالوفا أسعد»، ٣٥ سنة، و«إبراهيم محمد عبدالرحمن»، ٣٣ سنة، وأصيب ثلاثة من العمال «سلامة مرسى على الغندور»، ٤٢ سنة، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مصاب كسور بالذراعين والحوض، و«على حسن عيد»، ٣٠ سنة، مصاب بصدمة عصبية، و«هيثم فارس السيد»، ٣٣ سنة، من كفر الشيخ، اشتباه كسر بالحوض.

ويقول أحد العمال شهود العيان، لـ«المصرى اليوم»، إن العمل يبدأ فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، وتكون هناك فترة استراحة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة ظهرًا، ولكنهم خلال فترة الاستراحة سمعوا صوتًا أشبه بالانفجار، وتصاعد أتربة بالقرب من البرج، فعلموا أن البرج قد سقط.

وأضاف لم نكن نعلم أن هناك عمالًا مازالوا يعملون فى البرج، وذلك لأن المحطة تعمل بها 7 شركات وعدد كبير جدًا من العمال، لكن فور سماع صوت سيارات الإسعاف الخاصة بالمحطة، شككنا فى الأمر، وركض جميع العمال إلى مكان سقوط البرج.

وتابع: «المنظر كان صعبًا جدًا، أول ما وصلنا عند البرج لقينا عمال تحت كتل الحديد، وعمال تانية على الأرض، وكان فيه ناس ماتت منهم بالفعل، وبدأنا ننقذ فيهم واحد واحد»، مضيفًا: «حاولنا ننقذ اللى نقدر عليه، لكن كان فيه عامل متوفى أسفل الكتل الحديدية، كان صعب نطلعه، واستعنا بلمبة لحام وقطعنا الحديد اللى كان حواليه وخرجناه بعد نص ساعة من المحاولات».

وأوضح: «لا توجد أى وسائل أمان خلال العمل داخل المحطة، وأنه من المفترض لأى عامل يعمل فى مرتفعات عالية أن يرتدى حزام أمان، ليساعد فى إنقاذه فى حال سقوط البرج، ولكن هذا غير موجود، كما أن معظم العمال يعملون تابعين لمقاولين، ويعملون باليومية، وغير مؤمن عليهم.«

فيما قال إبراهيم، سائق بمحطة الكهرباء، إنه فور سقوط البرج أسرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما حضر هو الآخر بسيارته الخاصة بالشركة وبدأ فى مساعدة العمال لنقل المصابين بالسيارة، وإيصالهم لتلقى الإسعافات اللازمة.