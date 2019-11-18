شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إماراتى يزور صندوق مكافحة الإدمان للاستفادة من خبرات الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد إماراتى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، للاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال علاج المرضى، ومن المقرر أن تتضمن زيارات الوفد خلال تواجده فى القاهرة على مدار أسبوع أحد المراكز العلاجية التابعة للخط الساخن «16023»، ومقر دراسة أول دبلوم لخفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة، فضلًا عن زيارة بيت التطوع، وهو أول مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية.

Advertisements

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير الصندوق، خلال الزيارة جهود تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والوضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، وعلاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن، وفقًا للمعايير الدولية مجانًا وفى سرية تامة، إضافة إلى دمج المتعافين فى المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وتكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية.

وأشار إلى الحملات الإعلامية، التى ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة «محمد صلاح»، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، حيث استطاعت زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 400% وكذلك البرامج التوعوية فى مراحل التعليم المختلفة، لافتًا إلى الاستعداد لتعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2022، وهو ما أشاد به الوفد الإماراتى معربًا عن أمله فى الاستفادة من تجربة الصندوق.

من جانبه، أشاد العقيد عبدالله حسن مطر، مدير مركز حماية الدولى التابع للقيادة العامة لشرطة دبى، بتجربة الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، كما تفقد والوفد المرافق له الخط الساخن للصندوق «16023»، واطلع على آليات عمل الخط الساخن فى كيفية تلقى المكالمات من المرضى وأسرهم لعلاجهم بالمجان وفى سرية تامة، معربًا عن أمله فى الاستفادة من خبرات الصندوق فى مجال خفض الطلب على المخدرات وإنشاء خط ساخن فى دولة الإمارات على غرار الخط الساخن للصندوق.

وفد إماراتى يزور صندوق مكافحة الإدمان «عثمان»: تقديم الخدمات العلاجية لـ80 ألف مريض خلال 9 أشهر

وفد إماراتى يزور صندوق مكافحة الإدمان «عثمان»: تقديم الخدمات العلاجية لـ80 ألف مريض خلال 9 أشهر