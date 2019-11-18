شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط مع رئيس البرلمان الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر الاثنين، مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بشويبلة مجددا وذلك في اطار وتطلع لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانية على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الاخيرة من خلال ممارسات فعلية على ارض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.