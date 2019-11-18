شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب العالم» يشارك في منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب بباريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك، الاثنين، منتدى شباب العالم في منتدى اليونسكو الحادي عشر للشباب في مدينة باريس بفرنسا، والذي يقام على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وذلك يومي ۱۸- ۱۹ نوفمبر 2014، وذلك في جلسة تحت عنوان «مشاركة الشباب من منظور متعدد الأطراف- YouTH ENGAGEMENT FROM A MULTILATERAL -PERSPECTIVE

وسيناقش ممثلين عن منتدى شباب العالم خلال الجلسة عدد من المحاور أبرزها؛ تعزيز المشاركة الهادفة للشباب وقوة تأثير الشباب في إحداث تغيير حقيقي حاليا ومستقبلا، كما سيتم التطرق إلى دور منتدى شباب العالم كمنصة فعالة ومحفل دولي ثري وشاب في إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والمشكلات المعاصرة، والخروج بتوصيات ومبادرات واقعية، في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى اليونسكو للشباب يقدم منذ عام ۱۹۹۹ منصة مبتكرة ومستمرة للشباب، لتشجيع التعاون المشتركة بين صانعي القرار وبين ممثلي الشباب العرض أفكارهم، حيث يجتمع الشباب كل عامين في مقر اليونسكو بباريس لعدة أيام لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة الثقافية، وفقا لاستراتيجية اليونسكو التنفيذية تجاه الشباب ٢٠١٤- ٢٠٢١، ينظر إلى الشباب كعناصر رئيسية فاعلة، كما تتمثل إحدى أهم أولويات تلك الاستراتيجية في تعزيز المشاركة الهادفة للشباب

التنميتهم وتعزيز مهاراتها.