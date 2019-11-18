شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة البرلمان» توافق على تعديلات اتفاقية المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قرار الحكومة بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012. وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى إمكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم إتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.

وأضاف «السويدى» أن التعديلات تعد إحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاث وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية.