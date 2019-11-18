شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر ونوابه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الإثنين، الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور محمد أبوزيد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بمكتبه بالديوان العام، بحضور عمداء كلية اللغة العربية وأصول الدين بالمنوفية، يأتي ذلك على خلفية زيارة رئيس جامعة الأزهر التفقدية لفرع الجامعة بالمحافظة.

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رحب محافظ المنوفية برئيس جامعة الأزهر ونوابه على أرض المحافظة وأكد على قيمة وقامة الأزهر الشريف منذ عصور التاريخ، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجامعة الأزهر والتي تعد من اقدم وأعرق الجامعات بما تضمه من نخبة متميزة من العلماء الأجلاء على مستوي الجمهورية. كما أكد محافظ المنوفية على ان جامعة الأزهر لها دور فعال في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

من جانبه، توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر لمحافظ المنوفية على حسن الاستقبال ودعمة الحثيث لكليات جامعة الأزهر بالمحافظة وحرصة الدائم على الحضور والمشاركة في كافة الفاعليات التي تنظمها كليات جامعة الأزهر بالمنوفية، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي والاستشارات الأكاديمية المتنوعة في إيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشكلات والتحديات التي تواجه جهود الدولة في تحقيق التنمية المنشودة.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس الجامعة كما أهدي رئيس الجامعة درع جامعة الأزهر لمحافظ المنوفية تقديراً لما يقوم به المحافظ من دعم لفرع جامعة الأزهر على أرض المحافظة.