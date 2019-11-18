شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهما يعاني من ثقب في القلب.. تعرف على مصير أطفال المطرب الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل، إن الأمر بدأ باستقبالهم بلاغا برقم «6570»، من السيدة «سوسن على حسن»، وهي جارة تشكوا من جارتها التي تركت طفليها، وهما يزن الذي لم يتخط الشهرين من عمره، وشادي ابن الثلاث سنوات، ذلك بعد خلاف بينها وبين زوجها والذي انتهى بترك كل طرف منهما للأطفال.

وأضاف «عثمان» أنه تم التواصل مع السيدة التي قدمت البلاغ، وخط النجدة قام بدوره بإبلاغ لجنة الحماية وإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل بمحافظة الغربية وهي جمعية رسالة والتي أرسلت إخصائية للتواصل مع المبلغة للتأكد من صحة الواقعة.

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وأوضح أن النيابة قامت بضبط وإحضار الأب والأم ولم يستطيعوا الوصل إليهم، كما تبين أن الأب المدعو شادي الأمير مطرب شعبي واسمه الحقيقي «أمين زيد» فلسطيني الجنسة ويبلغ من العمر أربعين عاما، والذي أقر أنه ليس له علاقة بالأطفال كما ادعى أن الطفل الأصغر ليس ابنه وانه انفصل عن زوجته المدعوة سهى عيد قبل أكثر من عام ولم تحمل بذلك الطفل على حد قوله.

وأكد «عثمان» أن القائمين على خط نجدة الأطفال حاولوا التواصل مع المطرب الشعبي أكثر من مرة لكن الآخر أغلق الهاتف الخاص به ورفض التواصل معهم.

وتابع أنهم بعد عرض الموضوع على النيابة، طالبوا النيابة بتسليم الطفلين لسوسن كشخص يؤتمن عليهم بشكل مؤقت حتى تقدم لجنة الحماية تقريرها بوجود أسرة ممتدة يمكن أن تتولى رعاية الأطفال أم لا، وذلك بناءً على طلب الجارة.

وأشار إلى أنهم غير قادرين على الوصول لأهل الأب إذ إنه لا ينتمي لمحافظة طنطا ومتزوج من امرأتين أخريين غير والدة الطفليم موضوع الحادث، مضيفًا أنه في حالة عدم وجود شخص من عائلة الأم يتولى رعاية الأطفال سيتم تحويلهم لدار رعاية، مشيرًا إلى أنهم حاليًا لا يزالوا في رعاية السيدة «سوسن».

كما أكد أن نجدة الطفل يسعى للوحدة بين الأخين ورعايتهم خاصة أن هناك حديثا دار حول الطفل الأصغر «يزن» يفيد بأنه يعاني بثقب في القلب، وبالتلي يحتاج لرعاية خاصة موضحًا أنهم سيتواصلون مع وزارة الصحة لتوفير الرعاية اللازمة له.