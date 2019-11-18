شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية: توقعنا أزمة الأمطار الأخيرة واتخذنا كافة الاستعدادات والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين فى المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.
وأضاف الوزير، أنه كان لدى الوزارة توقعات بحدوث أزمة السيول الأخيرة، مشدداً،: "إتخذنا عدد من الاجراءات وتم عمل مجلس محافظين مرتين واستعرضنا خطط كل محافظ حول الاستعدادات اللازمه، وتواصلت مع المحافظين ودرسنا الاستعدادات ومد المحافظات بالإمكانيات اللازمة".
ووجه الوزير الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على مشاركتهم فى التعامل مع مشكلات السيول، لافتا إلى أن 11 محافظة شهدت تلاحم القوات المسلحة والشرطة والمحافظين، مؤكدا أن هذا التلاحم لم يكن من فراغ لكن نتيجه لاستعداد جيد ولترتيبات مسبقه، كما وجه الوزير الشكر للمواطنين الذين تضامنوا مع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات الناتجه عن تساقط السيول.
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