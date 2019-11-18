شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين الدكتورة عبير فتح الله عميدا لآداب بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعلى جانب أخر، كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات اليوم الاثنين، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

Advertisements

وأوضح الوزير بحسب بيان الوزارة، خلال الاجتماع نجاح الجامعات الحكومية فى تنمية مواردها الذاتية خلال الفترة الماضية بما أسهم فى الموافقة رسميا على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بالبندين أولا وثانيًا من المادة 287، والمواد 288 و 289 والبند أ من المادة 290، والفقرة الأولى للمادة 293 والمواد 294، 295 ، 301، 301 مكرر، وهى المواد المعنية بزيادة المكافآت الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات والإشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، ومكافآت أعضاء اللجان العلمية الدائمة وأعضاء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.