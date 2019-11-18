شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أصول الدين الأزهر: لا يوجد فى السنة اسم عزرائيل وهو مقتبس من العبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، أنه لا يوجد فى السنة اسم عزرائيل، بل هى كلمة تعنى بالعبرية عبد الله مثل جبراييل وميكائيل حيث تعنى كلمة إيل "الله".

وأضاف خضر لـ ”الخليج 365”، أن الاسم الذى ذكر فى القرآن الكريم هو ملك الموت ولم يذكر عزراييل، وهو من رسل الله المكلف بقبض روح العباد، متابعًا: "عدم وجود اسم عزرائيل لا يعنى عدم وجود ملك الموت، بل هو اسم قلد المؤرخون فيه اسم جبرائيل.

كان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية انتقد الجهل بالغيبيات أو السمعيات وإطلاق الناس بعض الاسماء والالقاب بالخطأ مثل اسم عزراييل مؤكدا ان هذا الاسم وهمى.



