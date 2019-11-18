شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التوسع فى الزراعات العضوية لمواكبة أهداف التنمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الاتجاه نحو الزراعة العضوية، يحتاج إلى المزيد من الابتكارات التى تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة، مشيرا إلى حاجة مصر للتوسع فى أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال الهام لمواكبة اهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ علي البيئة واستخدام الاساليب المتطورة لإنتاج صحي وامن بإنتاجية مناسبة وهو تحدى كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد علي الزراعة المنخفضة الإنتاجية التى لا تغطي زيادة الطلب على الغذاء.

وأضاف "أبوستيت"، أن أهمية المكون التدريبى داخل البرنامج التعليمى بكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا فى آليات التطبيق ليكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الأدوات والامكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 31 شخصية ساهمت فى تطوير القطاع الزراعى من رموز العمل فى القطاع الزراعى والعلمى بالجامعات المصرية، وذلك على هامش احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على تأسيس القسم.

وذلك بحضور الدكتور حمداوى حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر والدكتور جمال عبدالحى عميد الكلية الأسبق، والدكتور خالد غانم رئيس القسم، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد الأنصارى ممثلا عن الدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وضمت قائمة المكرمين 31 شخصية من كليات الزراعة بالجامعات ومركز البحوث الزراعية والصحراء، منهم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق ، والدكتور ماهر والي عميد كلية زراعة الازهر الأسبق ، والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، والدكتور نجلاء بلابل رئيس مشروع العفن البنى فى البطاطس والدكتورة هند عبداللاه وكيل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (1)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (2)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (3)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (4)

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وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (5)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (6)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (7)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (8)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (9)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (10)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (11)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (12)



وزير الزراعة يكرم علماء البحث العلمى (13)