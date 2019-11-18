شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات لنهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز جمع صلوات آخر اليوم؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الأصل أن الصلاة لها وقت يقول الله تعالى "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا"، فكل صلاة لها وقت والجمع إنما يكون بين صلاتى الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، فى حال السفر أو عند الحاجة بشرط ألا يكون ذلك عادة".

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وتابع شلبى:"أما ترك الصلوات كلها وتأديتها فى آخر اليوم فهذا إن كان باختيار الشخص فلا يصح أما إذا فاتته صلوات وأراد قضائها فى نهاية اليوم فهذا حائز ولكنه ليس جمعا هو جمع من حيث اللغة ولكن الجمع الشرعى يكون بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.



