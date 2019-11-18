شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم ضرب الزوجة أمام الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز ضرب زوحة تخطت الستون عاما أمام أبنائها؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أجاب ردا مقتضبا قائلا:"لا يجوز".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.



