شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الفيزيائى نيلس بور فى ذكرى وفاته.. ساعد فى إنتاج القنبلة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفيزيائى الدنماركى نيلس هنريك دافيد بور، الحاصل على جائزة نوبل.

الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية 10 معلومات عن نيلس بور فى ذكرى رحيله كالتالى:

1- ولد نيلس هنريك دافيد بور فى كوبنهاجن فى 7 أكتوبر عام 1885

2- حصل بور على الدكتوراة في الفيزياء عام 1911، وسافر إلى كمبريدج و أكمل دراسته تحت إشراف العالم طومسون الذي اكتشف الإلكترون.

3- انتقل إلى مانشستر ليدرس على يد العالم إرنست رذرفورد مكتشف نواة الذرة.

4- تزوج نيلس بور بور عام 1912 وكان له خمسة أولاد.

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5- فى عام 1913 نشر بور بحثًا حول نظريته عن بناء الذرة وظل هذا البحث من العلامات في علم الفيزياء.

6- حصل بور على جائزة فى الفيزياء عام 1922، عن نظريته حول بناء الذرة.

7- في عام 1930 كان أول من اكتشف أن النظائر المشعة التي ظهرت في فلق النواة هي اليورانيوم 235.

8- عندما احتل الألمان الدنمارك في عام 1940 واجه الكثير من الصعوبات لمعادته للنازية فهاجر إلى إنجلترا ومنها إلى أمريكا وهناك ساعد في إنتاج القنبلة الذرية.

9- كان رئيس لجنة الطاقة الذرية الدنماركية ورئيس معهد كوبنهاجن للعلوم الطبيعية النظرية.

10- توفى نيلس بور فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1962.