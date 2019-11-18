شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات تناقش مشاكل صناعة الورق والكرتون بمؤتمر صحفى فى اتحاد عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائى عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، مؤتمرا صحفيا حول المشاكل التى تتعرض لها صناعة الورق والكرتون فى مصر، باتحاد عمال مصر.

ويبحث مؤتمر صناعة انتاج الورق المشكلات التى تواجه هذه الصناعة الاستراتيجية ووضع الحلول العملية لها بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب العمل وإدارات الشركات للقطاعين العام والخاص والقابضة الكيماوية وحضور عدد من الخبراء.

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وكشفت النقابة العامة فى تقرير لها، أن انتاج مصر من هذه المصانع يقدر بنحو 260 ألف طن سنويا وهو يغطى ثلث احتياجات السوق المحلى التى تعادل نحو 700 ألف طن فى السنة.

وقال المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن معظم الانتاج المحلى يأتى من مصاصة عصير القصب بمصانع قنا وأسوان وبالرغم أنها مملوكة للدولة عن طريق استثمارات محلية إلا أن هذه المصانع تواجه معوقات إنتاجية بسبب بعض القيود وارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة.

وشدد عبد السلام أمير رئيس اللجنة النقابية بمصانع إدفو بأسوان على أهمية عقد المؤتمر الذى ياتى قبل أيام من بدء الموسم الشتوى السنوى لتوريد قصب السكر للمصانع من أجل وضع حلول عاجلة لتوفير الخامات.