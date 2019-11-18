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وزير التعليم العالى يوافق على دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى لرؤساء الجامعات الموافقة على دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، مع التوجيه باستمرار جهود توفير الأرصدة المطلوبة لدعم الصندوق خلال الفترة القادمة اعتمادا على الموارد الذاتية للجامعات.

 

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ووجه الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات بمقر المجلس الأعلى للجامعات والمنعقد اليوم الاثنين، بضرورة زيادة الاهتمام خلال الفترة القادمة بملف الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات.

 

 وحث وزير التعليم العالى بحسب بيان وزارة التعليم العالى رؤساء الجامعات على الاستمرار فى تحقيق المزيد من النجاح فى تنمية الموارد الذاتية للجامعات خلال الفترة القادمة، بما ينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والعاملين بالجامعات.

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