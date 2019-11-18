شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: الاتصالات جارية مع مصر استعدادًا لزيارة بوتين العام المُقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال بوجدانوف، فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا على اتصال مع أصدقائنا المصريين فيما يتعلق بتحضيرات زيارة الرئيس الروسى إلى مصر ، إذ اتفقت كل من القاهرة وموسكو بالفعل على عقد قمتين سنويًا، واحدة فى روسيا والأخرى فى مصر"، مؤكدا أن الزيارة ستحقق تطورات مهمة فى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار، إلى أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد لكن المشاورات ستجرى مع الجانب المصرى، من أجل تحديد الموعد والمكان المناسب لكلا الجانبين.
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